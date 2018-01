Onbekenden schieten twintiger in de benen en vluchten weg

In de Keizershoevestraat in Wilrijk is dinsdagavond rond 20.30u een 26-jarige bewoner in zijn benen geschoten door onbekenden. Het slachtoffer, Mohamed T., werd gewond overgebracht naar het UZA. Mogelijk is de twintiger een van de mensen die onlangs anoniem getuigde in de ‘Pano’-reportage over het Antwerpse drugsmilieu.

Het onderzoek naar de feiten wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie. De speurders bekijken of de schietpartij gelinkt is aan eerdere schietincidenten in het drugsmilieu. Ze onderzoeken ook of de man een van de mensen is die enkele weken geleden anoniem in beeld kwam in ‘Pano’, en het daarbij had over de cocaïnehandel in Antwerpen.

Volgens omstanders was een jong kind dinsdagavond getuige van de feiten. Verschillende daders vluchtten na de schietpartij weg.