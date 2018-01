Amazon plant magazijn in Duitsland: op 50 km van Limburgse grens

Het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon heeft een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn in het Duitse Mönchengladbach.

Het stadsbestuur heeft die aanvraag al goedgekeurd, meldt de lokale krant Rheinische Post. Mönchengladbach ligt op goed 50 km van Maaseik. Het nieuwe magazijn moet goed zijn voor meer dan 1.000 nieuwe jobs, maar op piekmomenten moeten dat er nog meer zijn.

Het nieuws werd door verschillende bronnen dicht bij het dossier aan Rheinische Post bevestigd, maar een woordvoerster van Amazon wilde geen commentaar kwijt. Hoe hoog de investering is, is niet bekend. Het nieuwe magazijn wordt 110.000 m² groot, of ruim 15 voetbalvelden.

Amazon beschikt nu al over elf magazijnen en tien kantoren in Duitsland, waar in totaal 12.000 werknemers werken. De Tijd, die het nieuws woensdagmiddag op zijn site meldde, schrijft dat de komst van dat magazijn meer dan waarschijnlijk ook van belang zal zijn voor België - vanuit Duitsland worden ook heel wat Belgische en Nederlandse klanten bediend.

In 2016 was Amazon in Duitsland goed voor een omzet van 13,4 miljard euro.