Topman Nationale Loterij: “België is de Far West van het online gokken”

Brussel - In een interview met het weekblad Knack is de topman van de Nationale Loterij, Jannie Haek, opvallend scherp voor de Kansspelcommissie. Ze oefent haar rol als regulator en controlerend orgaan niet naar behoren uit, stelt Haek, die België “de Far West van het online gokken” noemt.

“We hebben hier zelf de proef op de som genomen: een minderjarige probeerde zich onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder als ‘Kermit de Kikker’ te registreren bij de Kansspelcommissie. Geen enkel probleem, er liep meteen een verwelkomingsmail voor de heer De Kikker binnen. Nadien heeft de heer De Kikker ook nog een account bij een bekende goksite aangemaakt, met een speellimiet van 10 miljoen euro. Net één digit te veel voor het aantal vakjes, maar 9.999.999 miljoen lukte wel”, verduidelijkt Jannie Haek.

De topman van de Nationale Loterij stoort zich vooral aan het vergunningsbeleid. “De Kansspelcommissie schermt met het ontbreken van uitvoeringsbesluiten: we hebben geen criteria en er zijn geen regels, dus kunnen we niet anders dan alle aanvragen goedkeuren, heet het. Dat is de wereld op zijn kop. Zolang er geen criteria zijn, hoef je geen vergunningen af te leveren. Het gevolg is ernaar: België is de Far West van het online gokken.”

“Nederland, Frankrijk, Duitsland, overal is online gokken verboden of heel strikt gereglementeerd. Dat is niet alleen in Europa zo, zelfs in Las Vegas kun je niet zomaar online gokken. Maar in België kun je kiezen uit tientallen goksites. Om te voorkomen dat spelers op illegale sites gokken, luidt het excuus. Wat een onzin. Natuurlijk gaan Belgen niet naar illegale sites surfen. Waarom zouden ze? Alles wat elders verboden is, wordt hier legaal aangeboden.”