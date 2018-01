Nederlandse kinderartsen trekken aan alarmbel na dodelijke ongevallen met ingeslikte batterijen: “Ouders laat niets slingeren”

In Nederland trekken enkele kinderartsen aan de alarmbel, dit gebeurt na verschillende incidenten waarbij kinderen batterijen inslikten. Vorige week nog belandden drie kinderen met ernstige verwondingen in een ziekenhuis in Rotterdam.

Het gaat voornamelijk om kleine batterijen zoals knoopcelbatterijen die vaak terug te vinden zijn in afstandsbedieningen en speelgoed. “Het batterijzuur vreet zich in een mum van tijd door de slokdarm en kan zo in de halsslagader, luchtpijp of in de aorta terechtkomen”, waarschuwt kinderarts Lissy de Ridder. “Ouders, laat niks slingeren. Nieuwe, volle batterijen zijn het gevaarlijkst”, zegt ze nog.

De situatie bij onze noorderburen is precair. In acht jaar tijd zijn er ten minste zestien kinderen ernstig gehandicapt geraakt. Twee van hen stierven zelfs na het inslikken van een batterij. “Het aantal slachtoffers ligt vermoedelijk hoger”, zegt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Kinderartsen vragen dan ook om bij elk vermoeden dat een kind een batterij inslikte, steeds zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te gaan voor een röntgenfoto. “Het eerste teken is dat een kind niet wil eten. Wanneer het kind bloed begint te spugen, is de schade al heel groot.”