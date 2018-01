Derde dag op rij storingen bij Proximus: “Geen algemeen probleem meer”

Voor de derde dag op rij melden Proximus-klanten storingen. Het lijkt nu nog vooral te gaan om de internetverbinding die niet werkt, met de telefoon en televisie gaat het beter. Proximus laat weten dat er van een algemeen probleem geen sprake meer is, maar dat het om individuele gevallen gaat.

Op de website allestoringen.be zijn er woensdagmorgen omstreeks 8 uur een dertigtal meldingen gemaakt van storingen bij Proximus. Dinsdagvoormiddag waren dat er nog 739 op het piekmoment.

“Er zijn geen algemene problemen meer. Individueel kunnen sommige klanten nog problemen hebben met hun modem of TV decoder”, laat Proximus weten. “In de meeste gevallen lukt een herstart van één of beide toestellen. Indien dat niet helpt, kunnen deze klanten worden geholpen in onze contact centers.”

De klantendienst is sinds dinsdagmiddag opnieuw bereikbaar. De wachttijd kan wel oplopen omdat de contact centers heel wat telefoontjes van klanten te verwerken krijgen.

De sociale media werden dinsdag nog eens overspoeld door een golf van gefrustreerde Proximus-klanten. Na de stroompanne van maandagavond, die duizenden klanten van Proximus TV zonder televisiesignaal zette, waren er heel wat problemen met het sms- en e-mailverkeer. Zo konden Proximus-klanten een tijdlang geen sms-tickets aankopen bij De Lijn en was het onmogelijk om een parkeerplek te betalen via mobiele telefoon.

Wie maandagavond geen tv kon kijken, krijgt binnenkort twee weken gratis toegang tot betaaltelevisie.