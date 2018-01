Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) laat weten dat er dit voorjaar een oplossing komt voor de Arco-coöperanten. Dat gebeurt samen met de beursgang van Belfius, aldus de minister aan de VRT.

Na het Zomerakkoord kon de regering-Michel niet in een winterslaap dommelen. Met de verkiezingen in aantocht viel niet veel nieuw beleid te verwachten, maar verschillende rottende dossiers smeekten om een oplossing.

Een van die dossiers is een oplossing voor de Arco-coöperanten, niet onbelangrijk voor CD&V. Eerder raakte al bekend dat die oplossing gekoppeld zou worden aan een beursgang van Belfius. "Arco weegt op Belfius", aldus Van Overtveldt aan de VRT. "De dossiers zijn gekoppeld, ze zijn ook politiek gekoppeld. Het is dus logisch dat als we Belfius voor de zomer privatiseren, we tegen dan ook een oplossing hebben in het Arco-dossier."

De 800.000 getroffen Arco-coöperanten zullen deze lente dus te horen krijgen waar ze aan toe zijn.

Belfius

Volgens Van Overtveldt is het niet onmogelijk om iets met Belfius te doen als Arco niet is geregeld. "Maar het lijkt me evident om die twee dossiers gekoppeld te houden."

De beursgang is gepland tussen april en juni. De timing hangt af van de marktomstandigheden. "De beurzen staan vandaag op relatief hoge niveaus", benadrukt de minister aan de VRT. "We zitten dus onder een goed gesternte. De voorbereiding is perfect verlopen. Ik denk dat er veel voor pleit om de zaak voor de zomer af te handelen."