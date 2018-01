Opnieuw geen zon van de partij: zwaarbewolkt en regenachtig

Brussel - Woensdag is het meestal zwaarbewolkt met perioden met regen of enkele buien. In de namiddag verschijnen er mogelijk enkele schaarse opklaringen, maar de kans op een lokale bui blijft bestaan. De maxima liggen tussen 4 graden in Hoog-België en 8 of 9 graden elders, bij een overwegend matige zuidenwind.

Woensdagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met nog kans op wat lokale regen of een bui. Later wordt het meestal droog, en lokaal kan nevel of mist gevormd worden, vooral dan in de Ardennen. We verwachten minima tussen 1 en 5 graden. De wind waait zwak uit zuid tot zuidwest.

Donderdag beginnen we de dag met veel (lage) wolken. Plaatselijk kan nevel of mist voorkomen. Overdag blijft het meestal zwaarbewolkt en overwegend droog, al is een spatje regen niet uitgesloten, vooral in de noordelijke helft van het land. De opklaringen blijven schaars. We halen 4 tot 8 graden bij een meestal zwakke en veranderlijke wind.

Ook op vrijdag verwachten we vaak dichte wolkenvelden, met in de ochtend plaatselijk nevel of mist. In het weekend is het droog met meer ruimte voor opklaringen. De maxima liggen rond de normalen voor deze tijd van het jaar: tussen 2 en 6 graden.