Stormachtig weer legt pijnlijke waarheid bloot aan onze kust

Het stormachtige weer heeft de afgelopen dagen een massa afval op onze stranden doen aanspoelen.

Ja, er waren al de “strandkliffen” die ontstonden door het stormweer aan onze kust tijdens de kerstvakantie. Maar er zijn ook “afval­eilanden” ontstaan op het zand: hopen scheepstouw, visbakken, plastic, dopjes, blikjes, rietjes, flessen, ballonnen, ... “Dat afval is uit zee naar hier gespoeld door het stormweer en het zeer hoge springtij. Of de harde wind heeft afval aan het oppervlak gebracht: flessen of luiers die hier vroeger al lagen of ondergegraven werden, en die nu weer zichtbaar worden”, zegt Tim Corbisier. Zijn vrijwilligersgroep, de Proper Strand Lopers, gaat zelf afval rapen op de stranden en ze draaien dezer dagen overuren.

Marien bioloog Francis Kerckhof van het Koninklijk Belgisch ­Instituut voor Natuurwetenschappen ziet het met lede ogen aan. “Eigenlijk zouden we de rommel eens een tijdje moeten laten liggen. Of geen enkele vuilnisbak meer op het strand zetten. Alleen zo kunnen we duidelijk maken dat je gewoon geen afval mag achterlaten op het strand.”