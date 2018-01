Nieuwe studie moet pad naar Energiepact effenen

Milieu-econoom Johan Albrecht, professor aan de UGent en boegbeeld van denktank Itinera, moet samen met het Planbureau de impact van een Energiepact becijferen. Dat moet de regeringen meer houvast geven over dit heikele thema, bericht De Tijd woensdag.

De voorbije maanden verschenen al tal van studies over onze energietoekomst. Die studies, van de stroomnetbeheerder Elia, het Planbureau en andere, vormen mee een basis voor een ambitieus Energiepact waar de vier ministers van Energie in ons land naar streven. Maar de N-VA reageerde erg lauw op het plan, dat vasthoudt aan de kernuitstap in 2025.

Volgens de N-VA was de economische impact van de verschillende scenario’s onvoldoende berekend. De N-VA had ook bedenkingen bij de bevoorradingszekerheid.

Om aan de eisen van de N-VA tegemoet te komen besliste de federale regering dus een nieuwe studie uit te voeren. De kostprijs daarvan bedraagt 100.000 euro. Volgens de informatie van De Tijd zou er tegen eind januari een document op tafel liggen.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten zei afgelopen weekend nog in een interview met De Zondag dat het energiepact niet doorgeschoven kan worden naar de regeringsonderhandelingen van 2019, maar dat het er dit jaar moet komen.