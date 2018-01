Brugse en 23-jarige dochter leven op grote voet maar betalen geen enkele factuur

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 44-jarige vrouw en haar 23-jarige dochter aangehouden op verdenking van een hele reeks feiten van oplichting. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Carine B. werd onlangs al tot tien maanden effectieve celstraf veroordeeld voor sociale inbreuken.

Sinds 2015 zouden Carine B. en haar dochter Sherlyn D. zich schuldig gemaakt hebben aan een hele reeks feiten van oplichting. Ze worden ook verdacht van valsheid in geschrifte, bedrieglijk onvermogen en het wegmaken van in beslag genomen goederen. Bij zogezegde transacties in de immobiliënsector zouden ze steevast voorschotten en commissies achterovergedrukt hebben.

Op 29 september 2016 werd ook een controle uitgevoerd in hun kapperszaak Salon 26 in Zeebrugge. Een kapster bleek niet correct via Dimona gemeld bij de RSZ. Later bleek ook een poetsvrouw niet correct ingeschreven. In totaal kregen drie werkneemsters hun loon niet uitbetaald. Na een controle achtervolgden moeder en dochter zelfs de controleur van de sociale inspectie. Voor die feiten werd Carine B. al tot tien maanden effectieve celstraf veroordeeld. Haar dochter kreeg zes maanden met uitstel. De twee worden ook verdacht van valsheid in geschrifte, het wegmaken van inbeslaggenomen goederen en bedrieglijk onvermogen. Ze verkochten dure handtassen en luxe-artikelen op tweedehandssites. Maar wie betaalde, kreeg enkel een lege doos toegestuurd.

Tientallen aannemers

“De twee maakten er een sport van om te winkelen zonder te betalen”, zegt een gedupeerde. “Alle winkeliers aan de kust kenden hen en waarschuwden elkaar. Als de twee een winkel binnenstapten, dan zetten ze een pruik op.” Om die reden verhuisde het koppel vorig jaar naar Brasschaat, waar ze nieuwe slachtoffers maakten. Uiteindelijk keerden ze terug naar West-Vlaanderen. Moeder en dochter werden gearresteerd en zijn ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter. Vrijdag zal de Brugse raadkamer beslissen of ze langer in de cel moeten blijven.

Het dossier is intussen een echte bundel geworden. Tientallen aannemers van de kust werden opgelicht. Voor miljoenen euro’s.

Of het nu in de immobiliënsector was waar de moeder werkte of gewoon om thuis verbouwingen te laten uitvoeren, meestal verliep het niet zoals afgesproken was. Voorschotten verdwenen in eigen zak en facturen werden niet betaald. Of het nu om de elektricien ging die dringend werken moest uitvoeren of een loodgieter, niemand werd betaald. En telkens wisten moeder en dochter door de mazen van het net te glippen. Tot nu dus. Vrijdag beslist de raadkamer over hun verdere aanhouding.

“Eindelijk wordt er ingegrepen. Het leek wel alsof ze jarenlang ongestraft hun gang konden gaan”, reageert een boetiekhoudster uit Knokke op de arrestaties. Ze werd enkele jaren geleden zelf opgelicht door het West-Vlaamse duo, dat bij haar spullen kocht maar daarna niet wilde betalen. Sindsdien werd ze een aanspreekpunt voor andere slachtoffers. “We zijn intussen al met meer dan honderd. De schade moet in de miljoenen lopen. Geld dat die twee allemaal opgemaakt hebben, vrees ik.”