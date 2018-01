Herman ‘Marcske’ Verbruggen laat deur op een kier voor vervolg ‘FC De Kampioenen’

Nu de derde FC De Kampioenen-film de kaap van 400.000 bioscoopbezoekers overschreden heeft, klinkt de vraag bij fans om niet te stoppen met Vlaanderens populairste voetbalploeg steeds luider. De acteurs lieten onlangs weten dat De Kampioenen Forever waarschijnlijk hun laatste wapenfeit is. Maar in de ochtendshow van Joe zei Herman ‘Marcske’ Verbruggen (54) dinsdag dat de deur nog op een kier staat. “We doen het allemaal nog steeds heel graag. Dus als er een goed idee op tafel komt, dat ons respecteert als groep, is er zeker nog wat mogelijk.”

Als het van de cast afhing, ­waren ze zelfs nooit gestopt met de tv-reeks. “Op het moment dat de stekker eruit werd getrokken, vonden wij dat niet fijn”, zegt Verbruggen. “We voelden het wel aankomen, omdat de toenmalige VRT-directie not amused was toen we een scenario voor de eerste film afwezen. Ze zeiden ons dat ze wilden “stoppen op een hoogtepunt”, maar ik denk dat we zeker nog enkele seizoenen hadden kunnen voortdoen. Anderzijds, misschien hadden we dan nooit die films gemaakt. We hebben al gesproken om opnieuw met tv-afleveringen te beginnen en De Kampioenen kan zeker als concept blijven bestaan. Maar dan moeten we proberen om daar nieuwe, jonge mensen in te integreren. En beslissen of we met de vaste ploeg samen verdergaan, of samen stoppen.”