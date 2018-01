Kelly Pfaff en Shania eerste gasten in radioprogramma ‘De Familie Van Elsen’

Ann Van Elsen (38) presenteert vanaf 13 januari De Familie Van Elsen, een radioprogramma op Joe waarin ze elke week een bekend gezicht uitnodigt dat een familielid mag meebrengen. In de eerste aflevering komt Kelly Pfaff langs met haar dochter Shania (17).

Na haar overstap van MNM naar Joe ­deze zomer, is Ann Van Elsen ook in 2018 op de kleine broer van Qmusic te beluis­teren. Elke zaterdag presenteert de ex-Miss België De Familie Van Elsen, waarin een BV een familielid mag meebrengen. Van Elsen wil weten hoe sterk de band is tussen het bekende gezicht en dat familielid, welke gewoontes ze in de familie hebben, wat de mooiste verhalen zijn.

In de eerste aflevering, op zaterdag 13 januari, verwelkomt ze Kelly Pfaff (40) en haar ­17-jarige dochter Shania. Net zoals Kelly al jaren zegt dat haar vader Jean-Marie ondergewaardeerd wordt, vindt Shania dat we haar moeder onderschatten. “Ik weet wel waar dat vandaan komt, want ze gaan haar altijd zien als de dochter van die van De Pfaffs. Maar ze kan veel en mensen beseffen dat niet. Want ze is bijvoorbeeld een van de beste dj’s die ik ken.”

Ann Van Elsen betrekt ook haar eigen ­familie in haar programma. Tijdens de uitzendingen komen ook haar bijna 8 jaar oude dochter June en haar moemoe aan bod. “Mijn moemoe is niet op haar Molse mondje gevallen en June gaat de vragen stellen die ik niet durf te stellen.”

In de tweede aflevering van 20 januari zijn Vier-gezicht James Cooke en zijn moeder te gast.