Laatste cijfers over strafzaken zijn al twee jaar oud door computerproblemen

Het openbaar ministerie kan door computerproblemen geen betrouwbare cijfers meer geven over de honderdduizenden strafzaken in ons land. De jongste cijfers dateren uit 2015, bericht De Tijd.

Elk jaar produceert het openbaar ministerie – de openbaar aanklagers die misdrijven onderzoeken en vervolgen – statistieken over alle strafrechtelijke zaken in ons land. Maar de jongste statistieken zijn intussen twee jaar oud. Ze gaan over 2015 en de meer dan 800.000 correctionele zaken die er dat jaar zijn bijgekomen of nog hangende waren.

De oorzaak van de stokoude cijfers zijn aanslepende computerproblemen. Het volledige openbaar ministerie moet immers overschakelen naar een nieuw informatica- systeem. Maar de invoering van dat systeem bij de correctionele parketten gaat gebukt onder allerlei onverwachte moeilijkheden en vertragingen.

Daardoor kunnen de statistische analisten van het openbaar ministerie dus geen betrouwbare statistieken de wereld in sturen, klinkt het.