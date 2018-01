Dakar 2018: Eduard Nikolaev wint vierde etappe bij vrachtwagens

Eduard Nikolaev (Kamaz) heeft dinsdag in Peru de vierde rit in de Dakar bij de vrachtwagens gewonnen. De Rus was na 330 kilometer tegen de klok 27:57 sneller dan Federico Villagra (Iveco) in een etappe met start en aankomst in San Juan de Marcona. De Argentijn kroonde zich maandag tot ritwinnaar.

De Tsjech Martin Kolomy (Buggy) vervolledigde het podium op 38:49.

Nikolaev, vorig jaar en in 2013 winnaar van de Dakar bij de trucks, blijft aan de leiding in de voorlopige stand. Villagra volgt op 36:55. De Tsjech Martin Macik (Liaz), dinsdag zesde, is derde op 2u22:57.

Woensdag leggen de truckers 934 kilometer af tussen San Juan de Marcona en Arequipa, waarvan 268 kilometer tegen de klok.