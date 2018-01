“Tien marathons op zeven dagen”

LOMMELLommelaar Hans Coolen (48) reist vrijdag naar Groot-Brittannië, waar hij zondag aan de start staat van The Spine Race, een van de zwaarste marathonwedstrijden ter wereld. Bedoeling is om op zeven dagen tijd een afstand te lopen van 430 kilometer, oftewel tien marathons. “Naast de ongelooflijk zware inspanning vrees ik vooral voor een slaaptekort. Om op tijd binnen te geraken, zal ik niet meer dan twee uur per nacht kunnen slapen en dat bij temperaturen tot min 20 graden”, zegt Coolen. Leuk detail: er kan geschiedenis geschreven worden, want nog nooit haalde een Belg de finish in The Spine Race.