Bal gestolen na training STVV

Even opschudding tijdens de ochtendtraining van STVV dinsdag in La Manga, toen een verdwaalde bal keihard tegen de deur van een geparkeerde wagen belandde. De verontwaardigde eigenaar besloot zich het leer toe te eigenen en het hazenpad te kiezen. Van de dief en de bal ontbreekt elk spoor.

STVV oefende gisteren slechts één keer, in de voormiddag. Dussaut (knie) trainde apart, Gueye (buikspieren), Charisis (pubalgie) en Acolatse (lies) trokken de bergen in voor een pittige mountainbiketocht. ’s Namiddags ging de groep padelen. Vandaag krijgen de spelers drie trainingssessies voorgeschoteld. Voor het ontbijt gaan ze lopen, daarna staan er nog twee trainingen op het programma.

De Kanaries verwachten vandaag ook hoog bezoek. Manager Philippe Bormans maakt samen de nieuwe Japanse financiële directeur Takayuki Yajima zijn opwachting.

Takehiro Tomiyasu Foto: Twitter

De 19-jarige Takehiro Tomiyasu tekent normaal gezien ten laatste in het weekend zijn contract bij STVV. De verdediger sluit dus aan na La Manga. Bedoeling is dat Tomiyasu volgende week meetraint met de A-kern.