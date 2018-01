Mysterieus en vervallen schuilhokje: “Niemand weet van wie het is, of waar het voor dient”

Bilzen -

Het had heel wat voeten in de aarde, maar het veertig jaar oude en vervallen schuilhokje met asbest golfplaat in de Hoogbrugstraat in Bilzen wordt binnenkort gesloopt. “Geen dag te vroeg”, zegt buurtbewoner Davy Vanspauwen. Hij had de stad gevraagd om de constructie af te breken, maar werd vervolgens van het kastje naar de muur gestuurd.