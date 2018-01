Bannon stapt op bij Breitbart News

Donald Trumps voormalige topadviseur Steve Bannon stapt op bij de rechtse nieuwsdienst Breitbart News Network. Dat meldt de nieuwsdienst dinsdag in een kort artikel op de website. Bannon en Breitbart waren niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.

Bannon uitte eerder deze week zijn spijt over de gevolgen van zijn opmerkingen, die in het pas verschenen boek “Fire and Fury” staan. In een aan de nieuwssite Axios gestuurde verklaring drukte hij zijn “onwankelbare steun” uit voor de Amerikaanse president en diens agenda. Hij prees ook uitdrukkelijk diens zoon Donald Jr.