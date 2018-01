Verdachte villamoord wil leugendetectortest

Neerpelt - Kleren die klusjesman Roger C. (47) droeg op de dag dat de Nederlandse zakenman Marcel Van Hout (51) in zijn Neerpeltse villa werd vermoord, wijzen op zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord in villawijk Grote Heide in november vorig jaar. Zijn trui en schoenen heeft hij naar eigen zeggen weggegooid. Om sporen te verbergen? Roger C. ontkent alvast alle betrokkenheid. Om zijn onschuld aan te tonen, vraagt hij een test met een leugendetector.

Roger C. (47) – afkomstig uit Diepenbeek maar ingeschreven in Hamont-Achel – blijft zijn onschuld uitschreeuwen in het onderzoek naar de villamoord. De man voerde klusjes uit voor de succesvolle zakenman ...