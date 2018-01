13.000 skiërs van buitenwereld afgesloten: gestrande Limburgse scholieren opgevangen in Zwitserland

Dilsen-Stokkem - Door de hevige sneeuwval in de Alpen zijn verschillende skigebieden volledig van de buitenwereld afgesloten. In het Zwitserse Zermatt zaten dinsdagavond 13.000 toeristen vast, terwijl 325 Belgische scholieren – onder wie dertig leerlingen van BUSO De Garve in Dilsen-Stokkem – door de Zwitserse civiele bescherming moesten worden opgevangen.

De Franse, Zwitserse en Italiaanse Alpen worden al sinds zondag door extreme sneeuwval geteisterd, waardoor in verschillende streken code rood is afgekondigd omwille van het torenhoge lawinegevaar. In ...