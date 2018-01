De kleine dictator bewijst aan de hele wereld dat hij het spel meesterlijk beheerst

Soms kan het snel gaan, zelfs in de diplomatie. Tot en met oudejaarsavond moest de wereld rekening houden met het risico dat er in het oplopende spierballengerol tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse ‘grote leider’ Kim Jong-un wel eens per ongeluk een atoombom zou kunnen ontploffen. Dan liet Kim in zijn nieuwjaarsboodschap horen dat hij - onder bepaalde voorwaarden - misschien wel een Noord-Koreaanse delegatie naar de Olympische Spelen in Zuid-Korea zou willen sturen. En negen dagen later zaten beide Korea’s al samen akkoorden af te sluiten.