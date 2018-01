OPROEP. Oplichters doen zich voor als Nederlandse overheid

De voorbije dagen hebben heel wat mensen een mail ontvangen die uitgaat van het CJIB, het Nederlandse orgaan dat verkeersboetes int. Maar het gaat om een mail van oplichters. Onder meer een vrouw uit het Antwerpse Niel kreeg het bericht.

“Volgens de mail reden we dertien kilometer per uur te snel. Een boete van 248 euro was dus enorm hoog, naar ons gevoel”, vertelt Lucie De Borger in Gazet van Antwerpen. Ze contacteerde de politie en die waarschuwde dat er oplichters actief zijn die zich voordoen als het CJIB. Het CJIB zelf zegt dat het enkel per post boetes verstuurt. De politie onderzoekt wie er achter de oplichting zit.

Wij zijn op zoek naar Limburgers die het slachtoffer zijn geweest van deze oplichtingstruc. Bent of kent u zo iemand? Laat het ons weten via hier@reageren.be. Vergeet uw naam en telefoonnummer niet te vermelden.