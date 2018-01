Dakar 2018: Motorrijder Adrien van Beveren wint vierde rit, opgave titelverdediger Sunderland

Brussel - Adrien van Beveren (Yamaha) heeft dinsdag in Peru de vierde rit in de Dakar voor motorrijders op zijn naam geschreven. De Fransman werd beloond met de leidersplaats na de opgave van de Britse titelverdediger Sam Sunderland (KTM).

Van Beveren legde de 330 kilometer tegen de tijd rond de kuststad San Juan de Marcona af in 4u08:23. Daarmee had hij 5:01 voorsprong op zijn landgenoot Xavier de Soultrait (Yamaha). De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) werd derde op 7:10.

Sam Sunderland zal zijn titel niet verlengen. De Brit, die al twee etappezeges boekte in deze editie, hield het tijdens de vierde etappe voor bekeken. Hij heeft last aan de lendenwervels na een sprong en werd overgebracht naar het bivak. In de stand neemt Van Beveren de koppositie over van Sunderland.

Jeroen Ramon (Yamaha), de enige Belgische motorrijder, gaf zondag op tijdens de tweede etappe. Woensdag staat de vijfde rit op het programma, met 266 kilometer tegen de klok tussen San Juan de Marcona en Arequipa.