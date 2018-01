Catherine Deneuve na #MeToo-campagne: “Verkrachting is misdaad. Onhandig flirten is dat niet”

De Franse steractrice Catherine Deneuve (74) is een van honderd vrouwen die in een opiniestuk in Le Monde haar afkeer heeft geuit tegen “het puritanisme” dat volgens haar opgekomen is door de hele #MeToo-campagne. “De vrijheid van meningsuiting is veranderd in het tegenovergestelde: we worden verplicht om te spreken zoals het hoort”, luidt het onder meer.

“Verkrachting is een misdaad. Aanhoudend of onhandig flirten is dat niet. En galant zijn is ook niet gelijk aan agressief machogedrag.” Zo start het opiniestuk van de honderd vrouwen die naar eigen zeggen “de seksuele vrijheid van de vrouw” willen verdedigen.

“Na de affaire-Weinstein is er - terecht - meer aandacht gekomen voor seksueel geweld tegen vrouwen. Meer bepaald van mannen die hun macht misbruiken. Dat was nodig. Maar die vrijheid van meningsuiting is vandaag de dag veranderd in het tegenovergestelde. We worden verplicht om te spreken zoals het hoort. Wie weigert daaraan te voldoen, is een medeplichtige, een verraadster. Dat is eigen aan het puritanisme. Ten behoeve van het algemeen belang en emancipatie worden vrouwen opnieuw in de slachtofferrol geplaatst. Net als in de tijd van de heksenjacht.”

“Snelle gerechtigheid”

“In feite heeft de hele #MeToo-campagne zowel in de media als op sociale media tot openbare aanklachten en afzettingen geleid van personen, zonder dat zij de mogelijkheid kregen om zich te verdedigen. Ze werden op hetzelfde schavot geplaatst als zedendelinquenten. Deze vorm van snelle gerechtigheid heeft mannen gedwongen om ontslag te nemen, om af te treden… En dat terwijl ze alleen geprobeerd hebben om een knietje aan te raken, een kus te stelen, om te praten over intieme dingen tijdens een zakendiner of seksueel expliciete berichtjes stuurden naar vrouwen die zich niet tot hen aangetrokken voelden.”

“Deze klopjacht om al die varkens naar het slachthuis te sturen, is heel ver verwijderd van het plan om vrouwen mondiger te laten worden. Het beantwoordt meer aan de eisen van de seksuele vrijheid, aan religieuze extremisten en de ergste reactionairen.”

Het opiniestuk in de Franse krant werd in totaal ondertekend door een honderdtal vrouwen. Naast Deneuve onder meer ook schrijfster Catherine Millet (bekend van de bestseller ‘Het seksuele leven van Catherine M.’), de Duitse actrice Ingrid Caven en de voormalige pornoster Brigitte Lahaie.