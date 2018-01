Na hetze springen Theo Francken en N-VA’ers in de bres voor nieuwe VRT-redactrice: “Iedereen verdient een tweede kans”

De aanstelling van Jihad Van Puymbroeck als nieuwe redactrice sociale media bij de VRT zorgde maandag voor een storm aan negatieve reacties vanwege haar politieke verleden en anti-rechtse tweets. Haar onpartijdigheid werd online veelvuldig in twijfel getrokken. Een dag later krijgt Van Puymbroeck steun uit onverwachte hoek: een aantal N-VA’ers, onder wie Theo Francken, neemt het voor haar op. Daarnaast verdedigt de ombudsman van de VRT in een open brief de keuze van de omroep.

De ophef rond de aanstelling van Jihad Van Puymbroeck als redactrice sociale media bij de VRT begon toen de conservatieve website SCEPTR aankaartte dat de 23-jarige bestuurslid bij Groen Beveren is geweest. Daarbij haalde SCEPTR een aantal tweets van de jongedame aan, waarin ze zich kritisch uitlaat over de N-VA. Zo schreef ze in één van de (niet geverifieerde) tweets dat N-VA-leden “assholes” zijn. Daarop kreeg de jongedame de volle laag op Twitter en werden er massaal vragen gesteld over de onpartijdigheid van de kersverse VRT-redactrice.

LEES OOK: Hetze rond aanstelling nieuwe redactrice bij VRT

Ook politici klommen in de digitale pen om een kritische noot te plaatsen, onder wie verschillende N-VA’ers. Een dag later is de storm wat gaan liggen en is er ook veel steun voor Jihad te horen, onder meer van... een aantal prominente N-VA-politici.

Proficiat met uw job, Jihad. Iedereen verdient een tweede kans. — Theo Francken (@FranckenTheo) 9 januari 2018

Zo wenst staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken de jongedame veel succes. “Proficiat met uw job, Jihad. Iedereen verdient een tweede kans”, klinkt het. In een andere tweet voegt hij er nog aan toe blij te zijn dat in zijn studententijd het sociale medium nog niet bestond.

Ook Axel Ronse, Vlaams Parlementslid voor de N-VA, gunt Jihad een tweede kans. Toegegeven, de vroegere tweets van Jihad getuigen van weinig ‘klasse’ maar wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Ik zie vooral een ambitieuze twintiger die in haar nieuwe job wil vliegen. Good luck Jihad!”

Toegegeven, de vroegere tweets van @Jihad_VP getuigen van weinig ‘klasse’ maar wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Ik zie vooral een ambitieuze twintiger die in haar nieuwe job wil vliegen. Good luck Jihad! — Axel Ronse (@axelronse) 9 januari 2018

N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel voelde zich eveneens genoodzaakt te reageren op alle commotie. Ook zij spreekt haar steun uit. “Bon, normaal blijf ik weg van twitterhetzes. Maar goed. Meningen mag je bekampen, ook in deze. Maar een enthousiaste jonge vrouw als Jihad wens ik in de eerste plaats succes met de nieuwe job. Ik had ook al een mening toen ik nog journalist was, dat zat nooit in mijn werk.”

Bon, normaal blijf ik weg van twitterhetzes. Maar goed. Meningen mag je bekampen, ook in deze. Maar een enthousiaste jonge vrouw als @Jihad_VP wens ik in de eerste plaats succes met de nieuwe job. Ik had ook al een mening toen ik nog journalist was, dat zat nooit in mijn werk. — Valerie Van Peel (@valerievanpeel) 9 januari 2018

Goed dat Tim Pauwels reageert. Confronteer jonge mensen gerust met bedenkelijke tweets, maar achtervolg er hen niet mee. https://t.co/1yvqq3zZsE — Bram Bombeek (@bimbombram) 9 januari 2018

Adjunct-woordvoerder Bram Bombeek stelt nog dat jonge mensen geconfronteerd mogen worden met bedenkelijke tweets, “maar achtervolg hen er niet mee”.

Zes argumenten

VRT-ombudsman Tim Pauwels verdedigde de keuze voor Van Puymbroeck al eerder, maar heeft dinsdag nog zes argumenten opgesomd waarom de jongedame gewoon voor VRT NWS mag werken.

Jihad heeft de juiste competenties voor de functie, stelt Pauwels. Na een “lange, open procedure met 120 kandidaten waaruit ze naar boven kwam als de beste kandidate. Bovendien is er “heel duidelijk geëist dat ze alle engagementen zou stopzetten en zich onpartijdig zou opstellen”.

Tim Pauwels. Foto: Bart Dewaele

Volgens het redactiestatuut is er geen probleem met de aanstelling, vervolgt Pauwels. Aangezien de nieuwe werknemer een functie heeft bekleed “die het bijzondere vertrouwen vraagt van een partij of een belangengroep”, mag ze een periode geen “zelfstandig journalistiek werk afleveren”. Dat gaat ze dan ook niet doen, aldus de ombudsman. “Van Puymbroeck ging sowieso achter de schermen werken. Haar taak is om het journalistiek werk van anderen te laten leven op sociale media.”

Politieke maagden

Bovendien werken er bij VRT NWS “nog wel andere mensen die geen politieke maagden zijn”, klinkt het nog. Maar, daar is de regel “al generaties lang dezelfde: wie bij VRT NWS begint, laat zijn bagage achter aan de ingang. Wie dat niet kan, moet ander werk zoeken. Punt.”

Verder zegt Pauwels dat het om oude tweets gaat. “Ik snap dat er vragen over komen, maar er zijn weinig mensen die in hun leven nooit domme dingen doen.” Ook het gespot met de voornam van Van Puymbroeck kaart de ombudsman aan. “’Jihad’ betekent ‘streven’ in het Arabisch. Dat laat volstrekt in het midden waar je precies naar streeft.”

Als laatste benadrukt Pauwels dat VRT NWS “de omroep van de Vlaamse gemeenschap” is. “Dat is een gemeenschap die al jaren op het kruispunt van Europa leeft en doortrokken is van handel, de havens en de zee. Het is een cultuur die perfect combineerbaar is met een migratieachtergrond of eender welk geloof. Er horen blanke autochtonen uit het Zand bij, zoals de ombudsman, en gekleurde jongedames uit de Polderklei, zoals Jihad Van Puymbroeck.”