Man krijgt 37 maanden cel voor verkrachting van 11-jarige stiefdochter

De correctionele rechtbank van Leuven heeft dinsdag een 53-jarige man veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 37 maanden wegens verkrachting van zijn stiefdochter in Aarschot. Het meisje was 11 jaar oud op het moment van de feiten.

Marc S. uit Aarschot werd schuldig bevonden aan verkrachting en aanranding. Het slachtoffer was 4 jaar oud toen Marc S. met haar moeder trouwde. Op 24 september 2013 nam het meisje telefonisch contact op met de politie nadat ze op zijn computer een filmpje had gevonden waarop ze naakt in de badkamer van de ouderlijke woning te zien was.

De beklaagde heeft het meisje ook aangezet tot ontucht via een valse mailaccount. Daarmee verspreidde hij naaktfoto’s van zijn stiefdochter. S. stuurde haar ook beelden van het vrouwelijke geslachtsorgaan met het verzoek een gelijkaardige foto van haar te krijgen.

Marc S. werd voor vijf jaar uit de rechten ontzet. Aan zijn stiefdochter moet hij een schadevergoeding van 7.500 euro betalen.