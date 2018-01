OEFENMATCHEN. AA Gent en Standard verslaan Duitsers, Waasland-Beveren geen partij voor tweedeklasser

AA Gent heeft dinsdag tijdens haar winterstage in het Spaanse Oliva een late 1-0 zege geboekt tegen de Duitse tweedeklasser FC Nürnberg. Waasland-Beveren deed het minder goed in San Pedro del Pinatar. Onder leiding van nieuwe coach Sven Vermant verloren de geelhemden met 3-0 van Darmstadt, een andere Duitse tweedeklasser.

Voor AA Gent zorgde Samuel Gigot drie minuten voor tijd voor de enige treffer in de partij. De Gentenaars gebruikten elf nieuwe spelers in de tweede helft en zagen Moses Simon geblesseerd uitvallen. Nürnberg staat in de Tweede Bundesliga gedeeld tweede, met één puntje achterstand op leider Düsseldorf.

Waasland-Beveren kende een mindere namiddag tegen Darmstadt, dat pas zestiende staat in de Duitse tweede klasse. Goals van Mehlem (11.) en Sobiech (58. en 65.) legden de eindstand vast op 3-0. Ook Waasland-Beveren wisselde tijdens de rust zijn volledig elftal. Lees hier het uitgebreide verslag!

Foto: BELGA

Standard wint, Sa Pinto verliest

Standard heeft dinsdag in het Spaanse Marbella in een oefenwedstrijd met 1-3 gewonnen van de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf. Standard-coach Ricardo Sa Pinto toonde zich opnieuw van zijn minst goede kant. De Portugees werd al na zes minuten naar de tribunes gestuurdna het doelpunt van de Duitsers.

Sa Pinto vond dat er een overtreding werd begaan bij de 1-0 van de Duitsers, die Benito Raman - door Standard verhuurd aan Düsseldorf - op de tribunes hielden. De Standard-coach rende het veld op om verhaal te halen bij de scheidsrechter, werd door hem naar de tribunes gestuurd, waarop hij aan de rand van het veld nog enkele kegeltjes omvertrapte. Een kwartier later werd ook Sa Pinto’s assistent Rui Mota naar de tribunes verwezen. De Zweedse spits Emir Kujovic, die in het najaar van 2016 nog een half jaar onder contract stond bij AA Gent, was de maker van het discutabele doelpunt.

De Rouches toonden zich niet aangeslagen door de achterstand en reageerden in het slot van de eerste helft. Eerst hing Sa (35.) met een kopbaldoelpunt de bordjes op gelijke hoogte, vervolgens passeerde Giesselmann (37.) zijn eigen doelman. Zo gingen de Luikenaars rusten met een 1-2 voorsprong. Na rust verzilverde Standard zijn overwicht met een derde treffer, van Mpoku (58.).

Fortuna Düsseldorf staat momenteel aan de leiding in de Tweede Bundesliga, met 34 punten. Eerste achtervolgers Kiel en Nürnberg tellen één puntje minder.