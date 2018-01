Man veroordeeld tot 12 maanden cel omdat hij vingers van koper visgerief bijna afsneed

Leuven / Diest - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 28-jarige man veroordeeld tot twaalf maanden cel voor zinloos geweld in Diest in de zomer van 2014. Een man die visgerief kwam kopen, werd in de kelder van een huis door de bewoner aangevallen met een slagersmes en pepperspray. Hij werd lelijk toegetakeld, waarbij zijn vingers zo goed als afgesneden werden.

Hassan J. uit Tienen ontving op 10 augustus 2014 in zijn toenmalige woning in Diest een man die visgerief kwam kopen dat via een advertentie op internet aangeboden was. In de kelder werd de koper door de bewoner zonder reden aangevallen met een slagersmes en pepperspray. Hij werd diverse keren gestoken en liep diepe snijwonden op.

Het slachtoffer vluchtte hevig bloedend naar de parking van een aanpalende winkel en belde zelf de hulpdiensten. Die troffen hem aan met zware verwondingen aan de hand, de arm en de bil.

Volgens de dader werd hij zelf bij de keel gegrepen en was hij naar zijn kelder gevlucht. De rechter veegde de these van wettige zelfverdediging van tafel bij gebrek aan enig objectief bewijs. Dat de dader een kortstondige relatie had gehad met de partner van het slachtoffer was geen motief. Want de aangevallen man bleek daarvan niet op de hoogte.

De straf is voor twee derde effectief.