Standard-coach Sa Pinto wordt ook tijdens oefenmatch naar tribune gestuurd

Standard-coach Sa Pinto heeft zich dinsdagnamiddag alweer van zijn meest explosieve kant laten zien. Tijdens een oefenmatch nota bene. De Portugese trainer van Standard verloor even de controle over zichzelf tijdens een oefenpot tegen het Duitse Fortuna Düsseldorf op stage in Marbella en werd door de scheidsrechter naar de tribune gestuurd.

Het incident met Sa Pinto gebeurde al na acht minuten. De trainer van Standard vond dat er een overtreding werd begaan bij de 1-0 van de Duitsers, trapte tegen enkele kegeltjes en ging verhaal halen bij de ref. Die eiste respect en stuurde Sa Pinto prompt naar de tribune. Amper een kwartiertje later werd ook Rui Mota, Sa Pinto’s assistent, naar de tribune verwezen.

“Ik begrijp niet waarom ik werd weggestuurd”n vertelde de coach achteraf. “Er werd een duidelijke fout gemaakt op Christian Luyindama, die werd weggeduwd. En om Christian weg te duwen is niet makkelijk. Ik riep dat het fout was en mocht vertrekken. Oké. Bij mijn assistent gebeurde hetzelfde.”

Sa Pinto zat in december nog drie wedstrijden schorsing uit voor zijn optreden tijdens de topper in Anderlecht, waar hij zich onder meer liet opmerken met een stukje theater toen een bekertje naar hem werd gegooid.

Foto: Photo News

VERSLAG OEFENPARTIJ

Opstelling Standard: Ochoa - Fai, Luyindama, Laifis, Pocognoli - Scholz, Marin - Edmilson, Carlinhos, Mpoku - Orlando Sa. Scholz wordt op plek Agbo geprobeerd omdat die laatste geschorst is in Eupen. Benito Raman kwam niet in actie bij de Duitsers.

8’: 1-0 Düsseldorf via Kujovic

29’: Ochoa houdt met een ultieme poging Fink van de 2-0. Het gaat er stevig aan toe tussen beide teams.

35’: Orlando Sa kopt Standard op gelijke hoogte op aangeven van Mpoku: 1-1

38’: Standard komt op voorsprong door een domme owngoal van Düsseldorf. Doelman Wiesner mist een terugspeelbal van de Duitse linksback en de bal belandt in doel.

58’: Mpoku tikt op aangeven van Carlinhos de 3-1 tegen de netten.

Franky Van der Elst en Gert Verheyen waren aanwezig in Marbella en amuseerden zich kostelijk met Sa Pinto, zo bleek op Twitter: