Bifiworstdief probeert op agenten in te rijden

Sint-Truiden / Peer - In de Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 31-jarige Truienaar 18 maanden cel gekregen voor twee diefstallen en agressie tegenover de politie.

Op 2 maart 2015 ging de zwaar aan alcohol en drugs verslaafde man in de Delhaize van Peer aan de haal met een zakje Babybelkaasjes en Bifiworsten ter waarde van vier euro. De dertiger gedroeg zich verdacht en de winkeldetective hield hem tegen nadat hij aan de kassa enkel een blik bier betaald had. De dader was agressief en riep “Pas op of ik sla op uw kop.”

Twee weken eerder had de Truienaar zich ook al schuldig gemaakt aan diefstal. Toen ging het om een broodje van 2,40 euro uit een automaat, eveneens in Peer. Camerabeelden toonden zijn schuld aan.

Het was al de vijfde keer dat hij zich voor diefstal in de rechtbank moest verantwoorden. De diefstallen komen hem op 12 maanden cel te staan. Daar komt nog eens zes maanden bovenop nadat hij op 2 juli 2014 in Peer op een politiecombi probeerde in te rijden. Bijgevolg is zijn wagen, een Suzuki Swift, verbeurd verklaard.