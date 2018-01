Eerste gemengde ploeg van de Looise badmintonclub voor de 3de keer op rij kampioen!

Tessenderlo - Reeds twee maal op rij had de eerste dubbel gemengde badmintonploeg van Tessenderlo (Looise G1) kampioen gespeeld en voor de eerste keer maakte deze ploeg in september kennis met de Vlaamse liga reeksen. Bij aanvang van het seizoen waren de ambities bijgevolg beperkt tot spelen voor behoud, leren van de nieuwe tegenstanders... en met volle teugen genieten van de nieuwe omgeving. En genoten werd er, zowel op als naast het veld!

Elke interclub ontmoeting in de dubbel gemengde badminton competitie bestaat uit een damesdubbel wedstrijd, een herendubbel wedstrijd, twee enkeldames wedstrijden, twee enkelheren wedstrijden en twee dubbel gemengde wedstrijden (acht wedstrijden in totaal). Als ploeg moet je daarom met minstens twee dames en twee heren aantreden. Looise G1 treedt standaard aan met zes speelsters en spelers: Wenche Janssens (ploegkapitein), Silke Thys, Arianne Bodard, Bart Ceunen, Bjorn Corthouts en Wouter Valgaerts.

Het seizoen begon met een nipt gelijkspel tegen de ploeg uit Edegem, gevolgd door een uitgebreide nabespreking met beide ploegen tussen pot en pint (want hydrateren na sporten is belangrijk). Een hard bevochten gelijkspel in Leuven, overwinningen in Oudegem, Kortenberg,... en plots palmde Looise G1 de leidersplaats in de poule in. De dubbel gemengde competitie eindigde uiteindelijk in december in Edegem tegen de ploeg die op de laatste speeldag op de tweede plaats stond in de poule. Een echte titelmatch, dus. Met een duidelijke 2-6 overwinning is Looise G1 er in geslaagd om als novice deze competitie af te sluiten zonder een verliesmatch. Gespreid over 4 heen- en 4 terugmatchen won de ploeg 20 van de 32 enkelwedstrijden, 11 van de 16 dubbelwedstrijden en 12 van de 16 dubbel gemengde wedstrijden.

De sterkte van dit hecht team ligt in de breedte, met solide dubbel dames/heren en dubbel gemengde koppels en spelers/speelsters die hun mannetje staan in het enkelspel. De kers op de taart wordt daarenboven geleverd door de steun van de trouwe supporters die barre temperaturen en files trotseerden om dat extra duwtje in de rug te geven. Voor de eerste keer in het bestaan van de Looise badmintonclub zal er volgend seizoen een ploeg aantreden in de 2e Vlaamse liga reeks. En daar zijn club en supporters enorm fier op!