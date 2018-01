“Wie lang nachtdiensten doet, heeft een hoger risico op kanker”

Vrouwen die ’s nachts werken, hebben een hoger risico om kanker te ontwikkelen dan dames die dat niet doen. Dat blijkt uit een Chinees onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Een team onderzoekers analyseerde 61 eerder studies waaraan in totaal ongeveer vier miljoen mensen uit Noord-Amerika, Azië en Australië aan meewerkten. De vorsers focusten op de types kanker waarmee vrouwen meestal geconfronteerd worden, maar kwamen tot een bijkomende vaststelling.

Verpleegsters

Dames die voor een lange periode nachtwerk verrichten, lopen meer risico op kanker. Concreet betekent dat 41 procent meer risico op huidkanker, 18 procent meer risico op kankers met betrekking tot het maag-darmstelsel en 32 procent meer risico op borstkanker. Het risico op deze laatste soort was overigens het grootst (58 procent) bij verpleegkundigen die lange tijd deel uitmaken van een nachtploeg.

Risico elke vijf jaar groter

Xuelei Ma, hoofdauteur van de studie en assistent-professor aan de universiteit van Sichuan, zegt dat hoe langer vrouwen nachtdiensten kloppen, hoe groter het risico om ziek te worden in vergelijking met zij die dagdiensten doen. Voor elke vijf jaar nachtshiften steeg het risico op borstkanker met 3,3 procent. Het verhoogde risico betekent echter niet noodzakelijk dat vrouwen die nachtwerk uitvoeren kwetsbaarder zijn voor het ontwikkelen van kanker. Volgens Ma kan het hoge percentage bij verpleegkundigen weerspiegelen dat ze vaker worden gescreend en bijgevolg sneller de diagnose krijgen dan de gemiddelde vrouw.

Regelmatig screenen

De bevindingen van deze studie zijn een stap verder in het onderzoek naar kanker, in die mate dat men programma’s kan uitwerken om mensen beter te screenen en de ziekte in een vroeg stadium op te sporen. “Nachtwerk is een actueel en maatschappelijk fenomeen dat tot negatieve effecten kan leiden op de gezondheid”, aldus Ma aan TIME. “Mensen die het lang doen, hebben voordeel bij regelmatige screenings. Deze beschermingsmaatregelen voor personeel moeten dan ook overwogen worden.”