Acteur Hugh Grant (57) verwacht voor de vijfde keer een kind in zeven jaar tijd

De 57-jarige acteur Hugh Grant en zijn Zweedse vriendin Anna Eberstein (37) verwachten een kindje. Dat heeft de moeder van Eberstein bevestigd aan de plaatselijke media. Voor Grant is het zijn vijfde kind in een periode van amper zeven jaar tijd.

Vanaf 2011 begon Grant zijn familie uit te breiden. In vier jaar tijd kreeg hij vier kinderen. Uit een korte affaire met Tinglan Hong kreeg Hugh twee kinderen: Tabitha (2011) en Felix (2013). Tegelijkertijd was ook zijn nieuwe vriendin Anna Eberstein in verwachting. In 2012 kwam zo John Mungo ter wereld. Beide moeders woonden destijds vlakbij Grants huis in het westen van Londen.

Grant besloot afstand te nemen van Hong en de relatie met Eberstein verder te zetten. In 2015 beviel ze van haar tweede kind met Grant, een meisje. Nu verwachten ze samen dus een derde baby, het vijfde kind van de acteur. Het gezin verschijnt zelden samen in de media.

Volgens de Zweedse media zal ze “spoedig” bevallen. “Ik ben heel blij dat ik nog een kleinkind krijg”, zo reageert de enthousiaste grootmoeder nog aan de Zweede krant Aftonbladet.