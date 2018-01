Minister De Croo werkt aan compensatieverplichting bij telecompannes

Minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) wil telecomoperatoren verplichten om compensaties te geven bij langdurige onderbrekingen. Volgende maand hoopt hij een uitgewerkt voorstel in eerste lezing te laten goedkeuren door de ministerraad, zo meldt zijn kabinet. Daarna volgen nog een consultatieronde en overleg met de deelstaten.

De Croo vond inspiratie in Nederland, waar sinds juli vorig jaar een wettelijk kader van kracht is. Bij ons zijn operatoren nog niet verplicht om klanten een compensatie te geven. Bij onze noorderburen zijn ze verplicht om klanten te compenseren bij storingen van minstens twaalf uur, door een of meerdere dagen van het abonnementsgeld terug te betalen.

De minister lanceert zijn voorstel op een dag dat Proximus, voor de helft in overheidshanden, volop in het nieuws zit met technische problemen. Maandagavond begon het met een massale uitval van Proximus TV, dinsdagochtend waren er bij sommige klanten problemen met internet en sms. De operator zal zijn tv-klanten compenseren door hen twee weken lang enkele betaalzenders gratis te geven.