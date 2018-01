Zuid- en Noord-Korea gaan gesprekken voortzetten

De Zuid-Koreaanse minister Cho Myoung-gyon (rechts) schudt de hand met zijn collega uit Noord-Korea Ri Son Gwon tijdens hun ontmoeting dinsdag in de gedemilitariseerde zone in Paju (Zuid-Korea). Foto: AP

Zuid- en Noord-Korea zijn het eens geworden over verregaande maatregelen om hun gespannen relaties te verbeteren. Seoel en Pyongyang willen onder meer hun gesprekken op hoog niveau voortzetten en ook militaire gesprekken voeren om de situatie op het Koreaanse schiereiland te ontmijnen. Dat berichtten Zuid-Koreaanse zenders dinsdag na de eerste officiële ontmoeting tussen vertegenwoordigers van beide landen in twee jaar.

Eerder op de dag raakte al bekend dat Noord-Korea een hoge delegatie wil sturen naar de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang in februari. Dat zou betekenen dat het kunstschaatsduo Ryom Tae Ok en Kim Ju Sik, de enige Noord-Koreaanse atleten die zich voor de Olympische Winterspelen konden kwalificeren, toch nog kan deelnemen.

De deadline om in te schrijven, is dan wel verstreken, maar het IOC heeft al aangegeven zich flexibel te willen opstellen. Zo heeft een Zuid-Koreaans kunstschaatsduo dat zich niet kon kwalificeren, een ‘wild card’ gekregen. Het kunstschaatsen in Pyeongchang staat gepland op 14 en 15 februari.

Dinsdag kwamen Seoel en Pyongyang ook overeen om de militaire telefoonverbinding tussen beide landen opnieuw in gebruik te nemen.

De eerste gesprekken in twee jaar tussen Zuid- en Noord-Korea vinden plaats in het grensdorp Panmunjeom. Beide landen raakten het eens over de ontmoeting na een verrassend vredesaanbod van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.