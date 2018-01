Meer dan 270.000 Belgen willen orgaandonor zijn

Brussel - Welgeteld 271.591 Belgen hebben via een positieve wilsverklaring duidelijk gemaakt dat ze bij overlijden hun gezonde organen ter beschikking stellen van een medemens die er nood aan heeft. De cijfers komen uit het Nationaal Register dat door Luc Colenbie, expert orgaandonatie bij de FOD Volksgezondheid, wordt bijgehouden.

Het aantal orgaandonoren in ons land lag nog nooit zo hoog. Het waren er weer 26.824 meer dan het jaar voordien, in 2016. Het zijn er ook tien keer zoveel als 15 jaar geleden, want in 2001 waren er nog maar 27.449 positieve wilsverklaringen.

Het aantal mensen die zich verzetten tegen orgaandonatie is al die jaren rond de 190.000 blijven cirkelen: 192.4542 in 2002 en 193.149 in 2017.