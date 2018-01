13.000 toeristen zitten vast in populair Zwitsers skistation

Zermatt, een van de meest befaamde wintersportoorden van Zwitserland, is afgesneden van de buitenwereld door de overvloedige sneeuwval. Dat hebben de lokale autoriteiten dinsdag laten weten. Ongeveer 13.000 toeristen zitten geblokkeerd in het dorp in het kanton Wallis, aan de voet van de Matterhorn.

In het kanton zijn verschillende wegen afgesloten. Voor de regio geldt het hoogste lawinegevaar, niveau 5. Ook op de Franse en Italiaanse flanken van de Alpen is dat trouwens zo.

In het Italiaanse ski-oord Sestriere werd een appartementsgebouw van 5 verdiepingen in de nacht van maandag op dinsdag getroffen door een lawine. De dertigtal mensen in het gebouw konden gezond en wel ontzet worden. Voor sommigen moest wel een tunnel gegraven worden.

Er viel de voorbije 48 uur meer dan 2 meter sneeuw in Sestriere. Heel wat wegen zijn bij wijze van voorzorg gesloten. Ook het ski-oord Cervinia, in de Aostavallei, is volledig geïsoleerd.

Op de hoogten van het Franse departement Savoie viel in 24 uur tijd 40 tot 90 centimeter sneeuw. Volgens de weerdienst Météo-France komt zo’n situatie gemiddeld maar om de 30 jaar voor.