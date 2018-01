Gezondheid van ‘Wielemie’ gaat snel achteruit: “Ik kan echt niet meer”

Het gaat niet goed met voormalig rolstoelatlete Marieke Vervoort (38). Haar gezondheid gaat snel achteruit en de ziekenhuisbezoeken worden steeds frequenter. Daarom is ‘Wielemie’ alle papieren voor haar euthanasie in orde aan het brengen. Dat heeft ze dinsdagochtend verteld in een emotioneel interview met radiozender Joe FM.

“Ik heb altijd gevochten en geprobeerd om mijn hoofd omhoog te houden, in mijn sport en daarbuiten”, vertelde Marieke Vervoort tijdens de ochtendshow van Sven Ornelis en Anke Buckinx. “Maar mijn ziekte is de laatste tijd een stuk erger geworden. Mijn zicht is een heel stuk achteruitgegaan, net als wat ik nog met mijn handen kan doen.”

Ook met de pijn gaat het helemaal niet goed. “Ik lig vaak te huilen”, aldus Vervoort. “Ik denk dat ze me soms horen roepen tot op de hoek van de straat. Ik verlies ook geregeld het bewustzijn. Het is soms mensonwaardig.”

Infecties

Sinds eind december worden de ziekenhuisbezoeken ook steeds frequenter. Zo kreeg ze onlangs problemen met haar poortkatheter, waarlangs onder meer medicatie rechtstreeks in het bloed wordt aangebracht. Bacteriën hadden een infectie veroorzaakt.

‘Wielemie’ kreeg een nieuwe katheter, maar ook daarop kwam een infectie. Daarom moest die maandag opnieuw verwijderd worden.

Dat heeft niet alleen op fysiek maar ook op mentaal vlak zware gevolgen. “Het gaat precies zo snel achteruit. Het enige wat ik nog wil, is comfort. Maar dat is in mijn geval blijkbaar erg moeilijk.”

Euthanasie

En dan denkt ze aan euthanasie. Steeds vaker. “We zijn momenteel alle papieren aan het vernieuwen. Dat moet om de vijf jaar gebeuren. Ik ben al bij drie dokters langsgeweest. Nu moet ik nog naar een psychiater en dan is alles weer in orde. Dan komt het moeilijkste van allemaal: een datum kiezen. Maar ik kan echt niet meer. Ik kan niet meer volhouden.”

Toch ziet Marieke Vervoort ook enkele lichtpuntjes. “Als ik zie hoeveel echte vrienden ik heb, als ik kijk naar het bezoek dat ik krijg en de steun die ik op Facebook krijg, wordt mijn hart warm”, zei ze op Joe.