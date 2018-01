Automobilisten hebben zondagavond kunnen filmen hoe een spookrijder levensgevaarlijke toeren uithaalde op de Brusselse Ring. De bestuurder, vermoedelijk een oudere man, reed ter hoogte van Wemmel traag over de linkerrijstrook. Volgens getuigen kwam het bijna tot botsingen met andere wagens en een vrachtwagen. De spookrijder slaagde er uiteindelijk in om te keren. Als bij wonder vielen er geen gewonden.