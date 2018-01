Trucker levensgevaarlijk gewond na explosie gasfles in zijn cabine

Op de parking van de E17 in het Oost-Vlaamse Nazareth is maandagavond een vrachtwagenchauffeur levensgevaarlijk gewond geraakt, toen een gasfles ontplofte in zijn cabine. Er loopt een onderzoek naar het ongeval en naar de arbeidsomstandigheden in het kader van sociale dumping.

Het ongeval gebeurde op het parkeerterrein van Nazareth op de E17 richting Antwerpen. De man was aan het koken in zijn cabine, toen de gasfles lekte. Er volgde een ontploffing die een deel van de cabine vernielde. De chauffeur liep zware brandwonden op. Hij was in levensgevaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht, maar zijn toestand is intussen stabiel.

Het parket kwam ter plaatse en het arbeidsauditoraat voert een onderzoek om na te gaan, of er sprake is van sociale dumping. Het gaat om een Roemeense man. De buitenlandse chauffeurs krijgen meestal een onkostenvergoeding voor maaltijden, maar ze koken vaak hun eigen potje, omdat hun loon bij de buitenlandse werkgever heel laag is.