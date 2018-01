Proximus geeft klanten 2 weken gratis betaalkanalen als compensatie voor storing

Proximus gaat z’n klanten tegemoetkomen met twee weken gratis toegang tot betalende televisiekanalen na de grote storingen op het netwerk van de telecomoperator. Zowel maandagavond als dinsdagvoormiddag waren er problemen op televisie, met de telefonie en met internet bij tienduizenden Proximus-klanten.

Vorige week gaf Proximus-ceo Dominique Leroy nog toe dat 2017 "geen goed jaar" was, en dat 2018 absoluut beter moest worden. Het is nog maar de vraag in hoeverre dat aan het lukken is. Gisteravond rond 20 uur werd het bedrijf getroffen door een panne, die zich over het hele land uitstrekte. Klanten konden geen gebruikmaken van digitale televisie.

Sociale media werden overstelpt met klachten. Daarop reageerde het bedrijf dat het om "een algemeen probleem" ging, waar druk aan werd gewerkt. Vanaf 21.15 uur trad Proximus TV gradueel weer in werking. Volgens een woordvoerder was de oorzaak een elektriciteitspanne in een datacentrum.

Nieuwe meldingen

Dinsdagvoormiddag kwamen er via sociale media opnieuw meldingen van problemen met telefonie, internet en televisie. De woordvoerder bevestigde dat er opnieuw klachten binnenstromen. "In de nasleep van de panne van maandagavond merkten we vanochtend een instabiliteit op van enkele interne applicaties. Daardoor was onze website bij momenten niet bereikbaar en waren er bij sommige klanten problemen met internet en sms", aldus de woordvoerder. Proximus zoekt naar de oorzaak van de instabiliteit, maar heeft ook bij de tweede panne geen indicaties van kwaad opzet. Ondertussen zouden alle problemen van de baan moeten zijn.

Nu de panne bij Proximus achter de rug is, kunnen klanten van die operator ook weer sms-tickets bestellen bij De Lijn. Een woordvoerder van de vervoersmaatschappij zegt dat de problemen sinds 13.30 uur van de baan zijn. Tickets die tijdens de panne niet werden afgeleverd, worden niet aangerekend.

Compensatie

Heel wat klanten van de telecomoperator eisen na de storingen een compensatie. Het bedrijf is daar wettelijk echter niet toe verplicht. Daarvoor moet een storing minstens 24 uur duren. Toch gaat Proximus in op de vraag. Zo zullen alle klanten twee weken lang gratis toegang krijgen tot alle betalende kanalen.