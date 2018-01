Honderden gewonden bij botsing tussen twee treinen in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika zijn twee treinen op elkaar gebotst. Zowat tweehonderd mensen kregen behandeling voor verwondingen, aldus lokale media. Er vielen geen dodelijke slachtoffers, aldus Russel Meiring, woordvoerder van de hulpdiensten, op Twitter.

De treinen crashten in Germiston, in het oosten van Johannesburg. De twee treinen zouden in dezelfde richting hebben gereden, waarna de ene op de andere botste.

Het ongeval gebeurde na een dodelijke crash vorig week tussen een vrachtwagen en een trein in het land, waarbij 19 mensen omkwamen.