Uitzonderlijk lawinegevaar in Frans departement

De Franse weerdienst Météo France heeft voor het departement Savoie voor het eerst de code rood afgekondigd, door een erg hoog risico op lawines. Dat berichten de Franse media.

Volgens de weerdienst komt zo’n situatie gemiddeld maar om de 30 jaar voor.

Maandagmiddag was in 24 uur tijd al 40 tot 90 centimeter sneeuw gevallen op de hoogten van het departement. Enkele dorpen in het hogergelegen deel van de provincie Maurienne raakten geïsoleerd.

Verschillende wegen waren geblokkeerd, onder meer door de onstabiliteit van het sneeuwdek. Voor wie zich moest verplaatsen, werd maandagnamiddag een konvooi georganiseerd. De voertuigen in dat konvooi waren uitgerust met detectoren voor slachtoffers van lawines.