Meer dan 150 arrestaties na razzia tegen maffia in Italië en Duitsland

Bij een razzia tegen de maffia in Duitsland en Italië zijn dinsdagochtend talrijke verdachten opgepakt. Volgens het persagentschap Ansa gaat het om 169 arrestaties in beide landen. De actie was gericht tegen de clan Farao-Marincola van de machtige ‘ndrangheta, de Calabrese maffia.

Uit onderzoek was gebleken dat de maffia zich in verschillende economische sectoren en ondernemingen mengde in Italië en in het buitenland. De maffia organiseerde zich als een “misdadige holding”, om miljoenen binnen te kunnen rijven.