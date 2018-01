Afrikaanse varkenspest rukt op richting Duitsland

Duitsland maakt zich op voor de Afrikaanse varkenspest nu de uiterst besmettelijke ziekte ook in Polen en Tsjechië is gesignaleerd. Varkensboeren vrezen een catastrofe. Intussen krijgen Duitse jagers door de verhoogde infectiegraad al premies per afgeschoten everzwijn. Zo hoopt de regering verspreiding via die weg minstens te vertragen.

In België is het nog niet zo ver. “De recente haarden maken voor België geen verschil”, zegt Katrien Stragier, woordvoerder bij het FAVV.

Het grootste risico voor Duitsland en ook België komt namelijk niet van de everzwijnen. “Uitbreiding via transport vormt een groter gevaar. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een vrachtwagenchauffeur die in Polen een broodje met besmet vlees koopt en het restje daarvan hier in de berm gooit. Ook jagers die in het Oostblok gaan jagen vormen een risicogroep. Zij kunnen het virus bijvoorbeeld via hun schoenen of kledij meebrengen. Daarnaast is er de risicogroep van arbeidskrachten uit het Oostblok die hier op varkensbedrijven komen werken. Om verspreiding via die weg te vermijden, zijn er al maatregelen genomen”, laat Stragier nog weten.