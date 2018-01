Noord-Korea wil hoge delegatie én fans naar Winterspelen in Zuid-Korea sturen

De Noord-Koreaanse leiding wil een hoge delegatie naar de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreanse Pyeongchang sturen in februari. Dat deelden de Noord-Koreaanse onderhandelaars mee bij de eerste gesprekken met Zuid-Korea in twee jaar, zo bevestigt een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie in Seoel dinsdag. Noord-Korea stelde ook voor om een groep fans te sturen voor de Spelen, een kunstenaarsgroep en een demonstratieteam taekwondo.

De Zuid-Koreaanse onderhandelaars stelden op hun beurt gesprekken over humanitaire kwesties voor. De organisaties van het Rode Kruis van beide landen zouden weer kunnen praten over nieuwe herenigingen van Koreaanse families die van elkaar gescheiden leven.

De gesprekken vinden plaats in grensdorp Panmunjeom. Beide landen raakten het eens over de ontmoeting na een verrassend vredesaanbod van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Kim verklaarde op nieuwjaarsdag dat hij een delegatie wou sturen naar de Olympische Spelen van 9 tot 25 februari in Pyongyang.

De Zuid-Koraanse minister van Defensie en delegatieleider Cho Myoung Gyon drukte voor het begin van de gesprekken zijn hoop uit dat ze tot betere betrekkingen zouden leiden. Daarom wou hij ook het begin van nieuwe militaire gesprekken voorstellen. De spanning in de regio nam het voorbije jaar erg toe door de talrijke rakettests van Noord-Korea.