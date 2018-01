Droge dag met brede opklaringen maar storingen op komst

Brussel - Dinsdag is het een groot deel van de dag overal droog met eerst op vele plaatsen nog brede opklaringen, ondanks de sluierbewolking. In de loop van dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en in de loop van de namiddag of pas ‘s avonds kunnen er verspreid in het land al enkele buien vallen. De maxima liggen tussen 4 en 8 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidoost die ruimt naar zuid, zo meldt het KMI.

Dinsdagavond en volgende nacht wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen. We krijgen minima tussen 2 graden in de Hoge Venen en 5 of 6 graden in Vlaanderen. Er waait een matige zuidenwind.

Woensdag trekt een storing van west naar oost over het land met lichte regen of motregen. In de namiddag verschijnen er enkele opklaringen, maar naar de avond toe trekken buien het land in vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 4 en 9 graden.

Donderdagochtend is het nevelig of mistig. Overdag blijft het grijs, maar is het overwegend droog. We verwachten maxima tussen 4 en 7 graden bij een zwakke en veranderlijke wind.

Vrijdagochtend is er opnieuw kans op nevel of mist. ‘s Ochtends vriest het licht in de Ardennen en daar kan de mist aanvriezen. Overdag blijft het droog met zon en wolken. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later wordt hij lokaal soms matig uit zuidoost.