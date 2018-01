Negen op de tien vrouwen in Brussel lastiggevallen

Bijna negen op de tien vrouwen in Brussel werden al geconfronteerd met een vorm van seksuele intimidatie. Een op de drie ondervindt daar nog elke dag negatieve gevolgen van. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Gent op vraag van de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V), waarover De Tijd bericht. De helft van de bevraagde vrouwen werd met fysiek geweld geconfronteerd.

Daarmee doet Brussel het slechter dan in eerdere Europese cijfers. Daaruit bleek dat 30 procent van de vrouwen te maken kreeg met geweld op straat en dat 60 procent het slachtoffer van intimidatie was.

“Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen vaak jaren later nog steeds bepaalde buurten mijden of hun gedrag aanpassen wegens het seksueel verbale geweld uit het verleden”, reageert Debaets. Nadat ze eerder de bewustmakingscampagne Meld Geweld lanceerde, gaat in maart HandsAway Brussel van start, een app om straatintimidatie te melden.