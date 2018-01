Hetze rond aanstelling nieuwe redactrice sociale media bij VRT

Op de conservatieve website SCEPTR en op sociale media is maandag een hetze ontstaan rond de aanstelling van een nieuwe redactrice sociale media bij de VRT. Er worden vragen gesteld bij haar onpartijdigheid.

De conservatieve site voert aan dat de jonge twintiger, Jihad Van Puymbroeck, ex-bestuurslid is van Groen Beveren, in het verleden actief was als communicatiemedewerker van het Minderhedenforum, en stage liep bij Kif Kif, een organisatie die strijdt tegen racisme en ongelijkheid.

De site zet zijn boodschap kracht bij door een aantal tweets aan te halen uit een ver en minder ver verleden, waarin ze zich kritisch uitliet over N-VA. Zo schreef ze onlangs over het ontslag van Unia-juriste Rachida Lamrabet: “Ik ben precies een aflevering van Game of Thrones aan het zien en N-VA speelt de hoofdrol.”

Ook op Twitter klonk commentaar:

Uiteindelijk zagen zelfs enkele politici zich genoodzaakt om te reageren op de aanstelling van de jonge redactrice bij de VRT. “Allez, laat ons hopen dat u een neutrale onafhankelijke rol zal spelen bij VRT NWS. Wij volgen het alvast op de voet. Benieuwd!” schreef Vlaams parlementslid Miranda Van Eetvelde (N-VA) haar.

Aan Belga liet de VRT eerder op de dag weten dat Van Puymbroeck “al haar politieke activiteiten heeft stopgezet en er zich dus geen probleem stelt”. Op SCEPTR wijst de VRT er ook op dat ze geen deel uitmaakt van de politieke of duidingsredactie en dat dit dus “geheel in lijn met onze deontologische code” is.