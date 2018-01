Nieuw seizoen ‘Loslopend Wild’ zit vol verrassende gastacteurs

Zanger Sam Gooris die verward wordt met de ober op restaurant en zangeres Wendy Van Wanten die in een niemendal aan de deur staat: het komische programma ‘Loslopend Wild & Gevogelte’ pakt opnieuw uit met verrassende gastacteurs. Seks blijft een belangrijk ­onderdeel van de sketches, ook in deze #MeToo-tijden.

De witte wijntjes, de ravotters, Allez Monique en de battles van de bompa’s en de bomma’s: Los­lopend Wild & Gevogelte gooit de klassiekers niet overboord in het tweede seizoen, het vierde als je de edities van Loslopend Wild zonder het Gevogelte meetelt. Ook de grote Vlaamse acteurs zijn opnieuw van de partij, met Gilda De Bal, Reinhilde Decleir, Els Dottermans, Katelijne Verbeke, Dirk Van Dijck, Lucas Van den Eynde, Ben Segers, Tuur De Weert en de betreurde Marc Van Eeghem die in december overleed. Verrassend zijn de gastrollen: Sam Gooris, Jacky Lafon, Sonja Kimpen, Frank Deboosere, Paul D’Hoore, Marcel Vanthilt en Wendy Van Wanten.

Volgens regisseur Charlotte Vanhecke was het geen probleem om gastacteurs te overtuigen: “Vorig seizoen hadden we al gastacteurs als Karen Damen en Sven Nys, dit keer gingen we op zoek naar namen die mogelijk nog meer konden verrassen. De ­producer heeft die mensen gebeld en dat verliep vlot. Ze kennen ons programma, ze staan op de set met topacteurs en ik denk dat ze ook wel nieuwsgierig zijn. We droppen zo’n gastacteur ook niet zomaar in een sketch. Weerman Frank Deboosere belandt in een sketch waarin hij tijdens het maken van communiefoto’s in de weg staat omdat hij denkt dat hij wordt aangesproken over het weer. Financieel journalist Paul D’Hoore geeft dan weer advies of de aankoop van schoenen een goede investering is. Ook Wendy Van Wanten trok met plezier een nachtjapon aan en zingt zelfs een stukje. Het was fijn om te zien hoe iedereen met ons aan het meedenken was. Loslopend Wild & Gevogelte is een begrip geworden. Er zijn al mensen die een situatie als puur loslopend wild omschrijven. Dat vind ik geweldig.”

Een beetje erover?

Het nieuwe seizoen is uitgebreid met reeksen van sketches die hetzelfde uitgangspunt hebben, van “efkes bbq’en” en “efkes vechten” tot “efkes squashen”. Er is ook een reeks met “efkes poepen”, want seks blijft een wezenlijk onderdeel van het programma. “Af en toe denken we weleens: Is dit er niet wat over? Dat dachten we ook met de reeks efkes poepen. Maar bij Eén vonden ze dat zelfs iets om mee uit te pakken. ­Gelukkig maar, want het klimaat rond seks en humor is wel wat veranderd met die discussie over #MeToo en grensoverschrijdend gedrag. Wij komen er in het programma mee weg, wellicht omdat mannen en vrouwen even hard worden aangepakt.”

INFO

Loslopend Wild & Gevogelte

Eén, 21.20 uur